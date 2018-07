Die Baader Bank hat die Einstufung für die zum Umtausch eingereichten Linde-Aktien vor Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 242,50 Euro belassen. Er glaube bei dem Gasekonzern an ein besseres Abschneiden als der Markt, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Fokus bei der Aktie liege aber derzeit mehr auf dem Genehmigungsprozess für die geplante Fusion mit dem US-Wettbewerber Praxair. Die Aktie bleibe ein "Top Pick" im Chemiesektor./tih/mis Datum der Analyse: 18.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0111 2018-07-18/15:14

ISIN: DE000A2E4L75