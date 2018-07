IRW-PRESS: EnWave Corporation: EnWave unterzeichnet Zusammenarbeits- und Lizenzoptionsvereinbarung mit GEA, einem branchenführenden Hersteller pharmazeutischer Geräte

Vancouver, B.C., Kanada, 18. Juli 2018 - EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FSE:E4U) (EnWave oder das Unternehmen - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=297852) hat heute bekannt gegeben, dass es eine Zusammenarbeits- und Lizenzoptionsvereinbarung (die "Vereinbarung") mit GEA Lyophil GmbH, (GEA), einem zum Industriekonzern GEA Group gehörenden Lieferanten von Gefriertrocknern, unterzeichnet hat. GEA ist ein weltweit bedeutender Anbieter von GMP-Gefriertrocknern sowie von Be- und Entladesystemen für die Pharmaindustrie. Außerdem ist GEA einer der größten Lieferanten für Prozesstechnologie für die globale Lebensmittelverarbeitungsindustrie sowie eine Reihe anderer Industriezweige.

Während der sechsmonatigen Zusammenarbeit werden das Unternehmen und GEA gemeinsam schauen, ob durch eine potenzielle Partnerschaft die Herstellung und der Einsatz der nach cGMP konstruierten REV-Gefriertrocknungsgeräte auf dem weltweiten Pharmasektor erleichtert werden kann. Während der Laufzeit der Vereinbarung wird GEA mit EnWaves erfahrenen Ingenieursteam für Biomaterialien zusammenarbeiten und auf dem Gelände des Unternehmens in Delta, B.C., Kanada, Tests mit den REV-Gefriertrocknungsgeräten durchführen. GEA wird die Marktfähigkeit einer Partnerschaft und die potenzielle Integration von EnWaves Technologie in Prozesslösungen für pharmazeutische Anwendungen bewerten.

Außerdem wird GEA durch die Vereinbarung während der Laufzeit die Exklusiv-Option gewährt, eine Vereinbarung über die Herstellung und den Vertrieb von Gerätschaften zur Produktion von pharmazeutischen und biotechnologischen Produkten mit EnWaves patentierter Dehydrationstechnologie zu verhandeln. Stellt sich die Zusammenarbeit als erfolgreich heraus, könnte eine potenzielle Partnerschaft zwischen GEA und EnWave die Kommerzialisierung von EnWaves REVTM-Technologie für eine schnelle Dehydrierung von pharmazeutischen Produkten vorantreiben, indem EnWaves patentierte Technologie mit den branchenführenden Fertigungspraktiken und der Marktreichweite von GEA kombiniert wird. Alle anderen Konditionen der Vereinbarung sind vertraulich.

Über GEA APC Pharma Liquid Dosage

Seit mehr als 60 Jahren konstruiert und stellt GEA integrierte Gefriertrocknungssysteme für die pharmazeutische und biopharmazeutische Industrie her. GEA ist unter den Weltmarktführern im Bereich der Gefriertrocknungstechnologie mit Lösungen im Labor- und Pilotmaßstab für R&D und kleinen Produktionsmengen bis hin zu umfassenden Industrielösungen, einschließlich ALUS, integrierten Isolatoren und CIP-Skids. GEA hat weltweit über 1.000 Gefriertrockneranlagen und mehr als 200 Produktionssysteme mit automatischen Be- und Entladesystemen (ALUS) installiert.

Über EnWave

EnWave Corporation, ein modernes Technologieunternehmen mit Sitz in Vancouver, hat Radiant Energy Vacuum (REV) entwickelt - eine eigene innovative Methode zur präzisen Dehydration organischer Materialien. EnWave hat außerdem patentierte und zum Patent angemeldete Methoden zur gleichmäßigen Trocknung von biopharmazeutischen und pharmazeutischen Produkten mit der REV-Technologie entwickelt, sodass kontinuierliche pharmazeutische Gefriertrocknungsverfahren entwickelt werden können.

Die kommerzielle Machbarkeit der REV-Technologie wurde nachgewiesen und wächst rasant in zahlreichen Marktsegmenten der Lebensmittel- und Pharmabranche. Die Strategie von EnWave besteht darin, gebührenpflichtige kommerzielle Lizenzen für die Nutzung der REV-Technologie an branchenführende Unternehmen in mehreren Segmenten zu vergeben. Das Unternehmen hat bis dato über 20 gebührenpflichtige Lizenzen vergeben und dabei neun unterschiedliche Marktsegmente für die Kommerzialisierung neuer, innovativer Produkte betreten. Abgesehen von diesen Lizenzen gründete EnWave auch eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Limited Liability Corporation), die NutraDried Food Company, LLP, um naturreine Käse-Snack-Produkte in den USA unter dem Markennamen Moon Cheese zu entwickeln, herzustellen, zu vermarkten und zu verkaufen.

EnWave hat REV als neuen Standard zur Dehydration von Nahrungsmittel und Biomaterialen eingeführt. Diese Methode ist schneller und kostengünstiger als die Gefriertrocknung mit besserer Qualität der Endprodukte im Vergleich zur Luft- oder Sprühtrocknung. EnWave betreibt derzeit drei kommerzielle REV-Plattformen:

1. nutraREV, das in der Lebensmittelindustrie angewendet wird, um Lebensmittelprodukte rasch und kostengünstig zu trocknen und dabei die hohen Standards in puncto Nährwert, Geschmack, Beschaffenheit und Farbe aufrechtzuerhalten

2. powderREV, das zur Massendehydration von Lebensmittelkulturen, Probiotika und feinen Biochemikalien wie Enzyme unterhalb des Gefrierpunktes angewendet wird

3. quantaREV, das für eine kontinuierliche Trocknung hoher Volumina bei geringen Temperaturen angewendet wird

Eine zusätzliche Plattform, freezeREV, wird als neue Methode zur Stabilisierung und Dehydration von Biopharmazeutika wie Impfstoffe oder Antikörper entwickelt. Weitere Informationen über EnWave finden Sie unter www.enwave.net.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsleitung basieren. Alle Aussagen betreffend Erwartungen oder Prognosen zur Zukunft, unter anderem Aussagen über die Wachstumsstrategie, die Produktentwicklung, die Marktposition, die erwarteten Aufwendungen des Unternehmens und die erwarteten Synergien nach Transaktionsabschluss sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die Richtigkeit der Behauptungen Dritter, die in dieser Pressemitteilung aufgeführt sind, wird nicht gewährleistet. Die Richtigkeit von Hinweisen Dritter auf Marktinformationen in dieser Pressemitteilung wird nicht gewährleistet, da das Unternehmen nicht die primären Originalrecherchen durchgeführt hat. Diese Aussagen sind keine Garantie für die künftige Performance und gehen mit einer Reihe von Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen einher. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich voneinander abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. EnWave verpflichtet sich nicht, seine vorausschauenden Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Wertpapierrecht vorgeschrieben. Den Lesern wird angeraten, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

