Liebe Trader, Das deutsche Aktienbarometer hat nach einem positiven Vortag am Donnerstag seine Gewinne weiter ausgebaut und sich in den Widerstandsbereich von rund 12.760 Punkten vorgetastet. Damit deutet sich für die nächsten Wochen eine weitere Erholungsbewegung an und kann entsprechend auf der Oberseite nachgehandelt werden. Besonders Technologiewerte und Autobauer konnten die positive Stimmung der Anleger in ...

