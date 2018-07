The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.07.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.07.2018



ISIN Name

DE0005198907 Joh. Friedrich Behrens AG

DE000A0XFWK2 SHS VIVEON AG

FI0009015309 SRV Yhtioet Oyj

SE0006027546 Stockholm IT Ventures AB