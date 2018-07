Der US-Bundesstaat Kalifornien will in Zukunft verstärkt auf sauberere und effizientere Lastwagen und Busse setzen. Eine wichtige Rolle könnte dabei auch der Brennstoffzellen-Antrieb spielen. Ganz vorn dabei: Ballard Power. Die Brennstoffzellen des Unternehmens haben umfangreiche Prüfungen bestanden. Damit erhalten die Busse mit der Ballard-Technologie in Zukunft eine Vergünstigung vom Staat in Höhe von satten 300.000 Dollar.

