MacDonald Mines Exploration stellt sich breiter auf. Die Kanadier haben im Rahmen einer Optionsvereinbarung eine weitere Liegenschaft in Ontario erworben. Neben Gold und Silber finden sich dort auch die Batteriemetalle Nickel und Kobalt.

Zwei Projekte auf einen Streich

MacDonald Mines Exploration (0,06 CAD | 0,04 Euro; CA5543244001) hat ein zweites Projekt hinzugekauft. Das Unternehmen unterschrieb eine Kaufoption für den 100-prozentigen Erwerb der Jovan & Powerline Liegenschaft in Nordontario (siehe Karte unten). Das Projekt - eigentlich sind es zwei nah beeinander liegende - befindet sich etwa 40 Kilometer von Sudbury entfernt und verfügt über den Zugang zur Straßen- und Strominfrastruktur. Insgesamt ist die Liegenschaft 1.461 Hektar groß, die sich auf 79 Claims verteilen. Vermutet werden dort Gold, Nickel, Silber und Kobalt. Trotz einer langen Mining-Tradition in der Region in und um Sudbury gilt die Gegend als "underexplored" und hat erst in den vergangenen zwei Jahrzehnten wieder mehr Interesse aus der Explorationsindustrie auf sich gezogen.

Aussichtsreiches Projekt mit guter Infrastruktur

Laut Vorstandschef Quentin Yarie passt Jovan & Powerline perfekt in die Struktur von MacDonald Mines, da es sich zum einen um ein Brownfield-Projekt handelt und zum anderen über eine sehr gute Infrastruktur verfügt. Zudem könnte man bereits in absehbarer Zeit Erfolge zeigen, so Yarie. Sudbury selbst gilt als die "Nickel-Hauptstadt" Kanadas, ist aber in Sachen ...

