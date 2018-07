MARNA Beteiligungen AG: Aus Marenave Schiffahrts AG wird MARNA Beteiligungen AG DGAP-News: MARNA Beteiligungen AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Hauptversammlung MARNA Beteiligungen AG: Aus Marenave Schiffahrts AG wird MARNA Beteiligungen AG 18.07.2018 / 17:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Hamburg: Die von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 5. Juni 2018 beschlossenen Satzungsänderungen wurden in das Handelsregister eingetragen und sind damit wirksam geworden. Auf der Hauptversammlung vom 5. Juni 2018 wurden verschiedene satzungsrelevante Beschlüsse gefasst, welche nach Eintragung in das Handelsregister Wirkung entfalten. Unter anderem ist hier die Umfirmierung in MARNA Beteiligungen AG sowie eine Änderung des Unternehmensgegenstandes zu nennen, welche die Abkehr von dem ehemaligen maritimen Unternehmensgegenstand dokumentieren. Der Internetauftritt der Gesellschaft ist ab sofort unter www.marna-beteiligungen.com zu finden. Neben Beschlüssen mit Bezug zum Kapital erfolgte zudem unter anderem eine Verkleinerung des Aufsichtsrats von vier auf drei Personen. Der Aufsichtsrat setzt sich danach ab sofort aus Frau Prof. Dr. Lergenmüller (stellvertretende Vorsitzende), Dr. Burkhard Schäfer (Vorsitzender) und Mathias Schmid zusammen. Bereits auf der Sitzung des Aufsichtsrats im direkten Anschluss an die Hauptversammlung vom 5. Juni 2018 wurde zudem Herr Hansjörg Plaggemars zum alleinvertretungsberechtigten weiteren Vorstandsmitglied bestellt. Weitere Informationen werden in dem in Kürze zu veröffentlichenden Halbjahresfinanzbericht zu finden sein. MARNA Beteiligungen AG MARNA Beteiligungen AG ist ein am Regulierten Markt notiertes Beteiligungsunternehmen, mit dem Geschäftszweck Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an Kapital- und Personengesellschaften. Hervorgegangen ist die MARNA Beteiligungen AG durch Umfirmierung aus der Marenave Schiffahrts AG. Alle Informationen über die MARNA Beteiligungen AG finden Sie unter www.marna-beteiligungen.com. Die Aktien der MARNA Beteiligungen AG werden im Regulierten Markt der Hamburger Börse gehandelt. WKN: A0H1GY ISIN: DE000A0H1GY2 Symbol: M5S 18.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: MARNA Beteiligungen AG Valentinskamp 24 20354 Hamburg Deutschland Telefon: 040 / 28 41 93 0 Fax: 040 / 28 41 93 297 E-Mail: info@marna-beteiligungen.de Internet: www.marna-beteiligungen.de ISIN: DE000A0H1GY2 WKN: A0H1GY Börsen: Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München Ende der Mitteilung DGAP News-Service 705963 18.07.2018

