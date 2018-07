Zürich (ots) - Tchibo strukturiert das Geschäft mit dem

Kapselsystem Qbo neu. Die Schweizer Tochterfirma in Wallisellen wurde

aufgelöst und in den Mutterkonzern integriert. Der langjährige Chef

des Kapselsystems arbeitet seit April in der Zentrale in Hamburg. Ein

Tchibo-Sprecher bestätigt die Entwicklungen gegenüber der

«Handelszeitung».



Die Firma hatte zum Schluss nur noch vier Angestellte, wie aus

Unterlagen des Zürcher Handelsregisters hervorgeht. In den Büchern

haben sich Verluste in Höhe von fast 50 Millionen Franken aufgetürmt.

Allein das erste Jahr am Markt brachte ein Minus von fast 20

Millionen Franken. Qbo wurde im Frühjahr 2016 lanciert.



Das Revisionsunternehmen EY hat die Bücher der Schweizer

Tchibo-Tochter geprüft. Das Ergebnis des letzten Jahres ist belastet

mit einem Abschreiber in Höhe von fast 10 Millionen Franken. Tchibo

musste den Wert des jahrelang unter grösster Geheimhaltung

ausgearbeiteten Systems nach unten korrigieren.



«Wir haben das System von Grund auf selbst entworfen und

entwickelt», erklärt Tchibo-Sprecher Arnd Liedtke das Millionenloch

gegenüber der «Handelszeitung». Bei den Summen handle es sich um

normale Entwicklungs- und Anlaufkosten.



