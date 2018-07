VDL Bus & Coach hat vom ÖPNV-Betreiber Ret in Rotterdam einen Auftrag über 55 E-Busse samt Ladeinfrastruktur erhalten. Die Lieferung soll bis Ende 2019 erfolgen. Außerdem will Ret noch im Laufe des Jahres mehr als 100 Hybridbusse ordern. Die rein elektrisch angetriebenen Busse sollen eher auf kürzeren Stadtlinien in Rotterdam, Schiedam und Vlaardingen eingesetzt werden, ...

