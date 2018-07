Zürich (ots) - Die Heilsarmee will von 2019 bis 2023 ihr

Filialnetz bei den Brocki-Secondhand-Läden deutlich erweitern. «Es

gibt weisse Flecken, die uns interessieren», sagt

Brocki-Geschäftsleiter Jakob Amstutz zur «Handelszeitung». Er nennt

die Gegenden von Burgdorf BE, Zürich Nord, die Agglomeration Zürich

sowie die Gegend Yverdon/Neuenburg. In Luterbach SO solle bereits

dieses Jahr noch ein neuer Standort eröffnet werden. Zudem befinde

sich aktuell ein Brockenhaus in Reinach AG in der Planung. Pro

Neueröffnung werde zirka eine halbe Million Franken investiert.

Zusammen mit einem Unternehmensberater hat die Heilsarmee ihre

Brocki-Läden in den vergangenen Jahren neu aufgestellt und rentabler

gemacht.



