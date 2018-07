von Peer Leugermann, Euro am Sonntag Trotz des Crashs findet das virtuelle Geld und die dahinterstehende Blockchain-Technologie weiter Anhänger, auch in der Nebenwerteszene. So steht mit Northern Bitcoin seit Kurzem ein Bitcoin-Miner auf dem heimischen Kurszettel. Bevor aus den Frankfurtern eine Kryptofirma wurde, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...