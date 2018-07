Der Aufwärtstrend des Dollars ist noch nicht zu Ende: HSBC-Chefdevisenstratege David Bloom spricht über die Aussichten der Währung und die Risiken eines Handelskriegs.

David Blooms Job besteht darin, Entwicklungen an den globalen Währungsmärkten vorherzusagen - und damit Geld zu verdienen. Der Chefdevisenstratege der britischen Großbank HSBC ist sehr optimistisch für den Dollar, aller politischen Pirouetten der Trump-Regierung zum Trotz. Gemeinsam mit Kollegen hat er vor Kurzem eine Studie mit dem Titel "The Greenback is back!" geschrieben, was übersetzt so viel bedeutet wie: "Der Dollar ist zurück!" Im Interview erklärt er die Gründe für seinen optimistischen Ausblick.

Herr Bloom, Sie haben vor Kurzem Ihre Prognosen für den Dollar angepasst. Inwiefern?Ich glaube, wir werden einen stärkeren Dollar erleben. Aus meiner Sicht ist ein Kurs von 1,10 bis 1,15 Dollar pro Euro angebracht.

Im vergangenen Jahr waren Sie deutlich pessimistischer. Was hat sich verändert?Das ist wie bei einem Streit mit meiner Frau. Oft kann ich mich nicht erinnern, was der Auslöser war, weil es meistens kleine Dinge sind, die sich aufstauen. So ähnlich ist das jetzt auch mit dem Dollar. Es gibt viele kleine Veränderungen, die für einen höheren Dollar sprechen. Man kann das nicht an einem Punkt festmachen. 2017 sah die Welt ganz anders aus als heute.

Inwiefern?In den USA hat sich etwas verändert, weil der Markt es plötzlich der US-Notenbank Federal Reserve abnimmt, dass sie die Zinsen erhöht. Letztes Jahr hat er das in diesem Umfang nicht für möglich gehalten. Investoren glauben, dass die Fed jetzt liefert - und sie hat auch geliefert.

Ist es denn nur die Geldpolitik, die Sie an einen stärkeren Dollar glauben lässt, oder gibt es noch andere stützende Faktoren?Für den Wechselkurs sind drei Elemente wichtig: das zyklische, das strukturelle und das politische. Aus struktureller Sicht waren wir zu Jahresanfang besorgt über das Haushaltsdefizit in den USA. Politisch waren wir besorgt, dass die USA einen schwächeren Dollar anstreben, weil der Finanzminister auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos dies angedeutet hat. Aus zyklischer Sicht ging es der US-Wirtschaft gut. Unter dem Strich gab es zwei Negativpunkte und einen Positivpunkt. Das hat sich verändert.

Aber die Unsicherheit über die künftige Politik von US-Präsident Trump bleibt doch.Ja, politisch sieht es in den USA nicht besser aus, aber anderswo ist es schlechter geworden, etwa nach der Wahl in Italien. Strukturell sind die Menschen weniger besorgt wegen des US-Haushaltsdefizits. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...