Wien (www.fondscheck.de) - HSBC Global Asset Management Deutschland hat Axel Cron zum neuen Chief Investment Officer und Mitglied der erweiterten Geschäftsführung ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Er trete zum Jahreswechsel die Nachfolge von Christian Heger an. Heger sei seit 2001 Mitglied der Geschäftsführung gewesen. Heger, der für HSBC insgesamt rund 35 Jahre in verschiedenen Positionen tätig gewesen sei, verlasse die Bank Ende Dezember in den Ruhestand. ...

