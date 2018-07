ZÜRICH (Dow Jones)--Kräftig erholt hat sich der Aktienmarkt in der Schweiz am Mittwoch präsentiert. Nach zwei Tagen mit Verlusten ging es nun deutlich aufwärts. Vor allem von der Berichtsaison kommen aktuell gute Nachrichten, was sich in Gewinnen der Börsen weltweit niederschlägt. Aus der Schweiz war es vor allem Novartis, die mit neuen Zahlen überzeugt hat. Mit der positiven Berichtsaison sind zunächst die belastenden Meldungen wegen Handelskonflikten in den Hintergrund getreten. Der SMI gewann 1,3 Prozent auf 8.938 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 39,85 (zuvor: 33,95) Millionen Aktien.

Angeführt wurde der SMI von der Novartis-Aktie, die sich um 3,2 Prozent verteuerte. Positiv bewerten die Analysten von Berenberg den Umsatz im zweiten Quartal, der 2 Prozent oberhalb der Markterwartung ausgefallen sei. Der Gewinn je Aktie habe dagegen keine Überraschung geliefert. Die Aktie von Wettbewerber Roche gewann 1,2 Prozent.

Zu den Berichtsunternehmen gehörten ferner der Warenprüfkonzern SGS und Uhrenhersteller Swatch. Beide Unternehmen legten gute Zahlen vor, doch nahmen Anleger Gewinne mit. SGS fielen um 3,7 Prozent, Swatch um 0,4 Prozent. Beide Aktien sind in diesem Jahr gegen den Trend am Gesamtmarkt bereits kräftig gestiegen. Die Analysten von Vontobel sagten, die Swatch-Geschäftszahlen lägen knapp oberhalb der Schätzungen und bestätigten den Trend steigender Marktanteile. Für die Aktie des zweiten Luxusherstellers im SMI, Richemont, ging es um 2,3 Prozent nach oben.

