Die Bahn-Tochter ioki startet in Hamburg in Kooperation mit den Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein (VHH) einen individuellen Shuttle-Service, der per App bestellt werden kann und mit einem HVV-Ticket nutzbar ist. Zum Einsatz kommt das E-Taxi mit Range Extender von LEVC. Der neue On-Demand-Mobilitätsservice soll den ÖPNV zunächst in den Stadtteile Lurup und Osdorf ergänzen. Das "ioki Hamburg"-Shuttle ...

