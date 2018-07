Die Wiener Börse hat am Mittwoch fester geschlossen. Der ATX stieg um 29,1 Punkte oder 0,89 Prozent auf 3311,85 Einheiten. Positiv auf die Börsenstimmung in Europa wirkten die Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell vom Vortag. Der Notenbanker hatte sich am Dienstag vor dem US-Senat für freien Handel ausgesprochen und sich optimistisch über die Wirtschaft geäußert. Powell will zudem den Kurs gradueller Zinserhöhungen aufrecht halten.

Für Bewegung sorgten zudem einzelne Unternehmensnachrichten. So stiegen Verbund nach Ankündigung eines Gewinnsprungs an der Börse um 5,36 Prozent und waren damit die größten Gewinner im prime market. Nach einer Anhebung des Ergebnisausblicks vom Mai hat der Stromkonzern am Mittwoch seine Prognosen nochmals nach oben revidiert.

Das operative Ergebnis (EBITDA) wird für heuer nun bei 950 Millionen Euro gesehen. Bisher lautete die Prognose seit Mai rund 870 Millionen Euro, das wäre ein Rückgang zum Vorjahr gewesen. Auch EVN -Aktien dürften auf die Verbund-Nachricht positiv reagiert haben und stiegen um 4,18 Prozent.

Telekom Austria schlossen nach Meldung von Quartalszahlen 1,74 Prozent fester. Die Telekom hatte am Dienstag nach Börsenschluss ein kleines Umsatzplus und einen Ergebnisrückgang gemeldet. Das Nettoergebnis ist im zweiten Quartal wie erwartet durch eine Markenwert-Abschreibung von 112,5 Millionen auf 58,0 Millionen Euro gedrückt worden. Ohne diesen Effekt im Ausmaß von 72,4 Millionen wäre das Nettoergebnis um rund 16 Prozent gestiegen.

Stark gesucht waren zudem Voestalpine und gewannen bei hohem Volumen 3,49 Prozent. Die größten Gewinner im prime market waren Polytec mit einem Aufschlag von 5,74 Prozent. Die größten Verlierer waren Immofinanz mit einem Minus von 1,16 Prozent. Unter den ATX-Schwergewichten ermäßigten sich OMV um 0,67 Prozent./mik/dkm/APA/she

