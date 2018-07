Zürich (ots) - Ein früherer Aktionär des Solaranlagenbauers

Solvatec reicht Strafanzeige wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung

gegen den Agrokonzern Fenaco ein. Das berichtet die «Handelszeitung»

in ihrer aktuellen Ausgabe. Der Mitgründer des Basler KMU wirft dem

Agrarriesen vor, er habe die Solvatec nach der Übernahme der

Aktienmehrheit absichtlich in den Misserfolg geführt, um den übrigen

Aktionären die Beteiligungen zu einem Spottpreis abkaufen zu können.

Auch sei er von der Fenaco unter Druck gesetzt worden, sein

Aktienpaket zu verkaufen.



Die Fenaco stieg 2015 bei der Solvatec ein, um sich als führende

Anbieterin von Fotovoltaikanlagen im landwirtschaftlichen Umfeld zu

positionieren. Doch der Einstieg in den Solarmarkt misslang - in den

vergangenen Jahren schrieb das Unternehmen Millionenverluste. Nun

integriert die Fenaco die defizitäre Tochter in den Mineralölkonzern

Agrola und bündelt dort ihre Aktivitäten im Bereich der erneuerbaren

Energien. Die Vorwürfe des Solvatec-Mitgründers weist eine Sprecherin

der Fenaco «in aller Form» zurück.



