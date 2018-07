NEW YORK (IT-Times) - Der IT- und Outsourcing-Dienstleister Accenture plc. hat in der vergangenen Woche eine Übernahme gemeldet und das Startup Kogentix erworben. Kogentix wurde im Jahr 2015 in den USA gegründet und beschäftigt aktuell rund 220 Mitarbeiter. Das Startup entwickelt Lösungen im Bereich...

Den vollständigen Artikel lesen ...