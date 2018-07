Die US-Bank JPMorgan hat Aroundtown mit "Overweight" und einem Kursziel von 8,70 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Zukäufe der Immobiliengesellschaft trieben die Ergebnisse weiter an, schrieb Analyst Tim Leckie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem habe das Unternehmen einen guten Zugang zu den Kapitalmärkten./bek/gl Datum der Analyse: 18.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0127 2018-07-18/19:27

ISIN: LU1673108939