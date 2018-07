Berlin (ots) -



+++ Weltpremieren von Oneohtrix Point Never, Jlin, Sevdaliza und Robot Koch; Performances von Nina Kraviz, Dixon und Tony Allen & Jeff Mills; Culture Clash und Bass Union erstmals in Deutschland; drei Jahrzehnte Berliner Techno in einer Nacht; öffentliche Lectures mit Pusha T und Janelle Monáe; u.v.m. +++



+++ Das Festival findet zeitgleich mit dem 20-jährigen Jubiläum der Red Bull Music Academy statt +++



+++ 8. September bis 12. Oktober +++



RBMA20 RedBullMusic



Create, collaborate, celebrate: Fünf Wochen lang bringt das Red Bull Music Festival eine Reihe an außergewöhnlichen Konzerten, Clubnächten und Künstlergesprächen nach Berlin - und bespielt von September bis Oktober verschiedenste Orte in der ganzen Stadt.



New York City, Johannesburg, Paris, Tokio und Los Angeles: Das Red Bull Music Festival ist eine globale Veranstaltungsreihe, bei der insbesondere die lokalen Szenen und Sounds der gastgebenden Metropolen im Mittelpunkt stehen. Vom 8. September bis zum 12. Oktober finden über die gesamte Stadt verteilt Konzerte, Clubnächte und Künstlergespräche nun erstmals in Berlin statt - zeitgleich mit der Red Bull Music Academy. Zu deren 20-jährigen Jubiläum wurden insgesamt 61 Musikerinnen und Musiker ausgewählt und in das Funkhaus eingeladen - ein historischer Studiokomplex im ehemaligen Ostteil der Stadt. Hier können die Teilnehmenden in speziell hergerichteten Studios gemeinsam Musik machen; ein hochkarätig besetztes Lecture-Programm begleitet die Aufnahme-Sessions.



Jeff Mills war der erste Künstler überhaupt, der auf der mittlerweile weltberühmten Lecture-Couch Platz nahm: 1998, in einem Friedrichshainer Hinterhaus, anlässlich der ersten Red Bull Music Academy. Bis heute folgten mehr als 800 Musikerinnen und Musiker der Einladung der RBMA und teilten ihre persönlichen Erfahrungen, sowie ihr musikalisches Wissen. Die Techno-Legende diesen Grundstein legen zu lassen, war eine bewusste Entscheidung: Die symbiotische Beziehung des Detroiters mit Berlin stand vor 20 Jahren stellvertretend für die Aufbruchstimmung in der Stadt zwischen kulturellem Austausch und ungeahnter Kreativität. Beim diesjährigen Red Bull Music Festival wird Jeff Mills gemeinsam mit Tony Allen - legendärer Schlagzeuger und Weggefährte von Fela Kuti - im Saal 1, dem großen Sendesaals des Funkhauses, auftreten. An anderer Stelle geben sich Pusha T - G.O.O.D. Music-Chef und wandelnde Rap-Legende - sowie die Grammy-nominierte Sängerin und Schauspielerin Janelle Monáe öffentlich auf der Lecture-Couch die Ehre.



Um Techno als festen Bestandteil der Berliner DNA zu zelebrieren, wartet zudem eine besondere Nacht in der gewaltigen Shedhalle des Funkhauses auf. S3kt0r Ufo: 30 Jahre Techno in Berlin bietet eine Zeitreise durch drei Jahrzehnte Berliner Techno-Geschichte und ist hochkarätig besetzt. Zum Beispiel mit Nina Kraviz, selbst Alumna der Red Bull Music Academy, Mathew Jonson, der Teil des Studio-Teams der Academy ist, Westbam, DJ Hell, Gudrun Gut und UR presents Depth Charge. Die Veranstaltung wird gemeinsam mit ARTE Concert präsentiert.



Bass Union knüpft an die Red Bull Music Event-Reihe United States of Bass an. Hier dreht sich alles um die schiere Kraft der besonders tiefen Frequenzen und einflussreiche Protagonistinnen und Protagonisten der Szene aus ganz Europa - zum Beispiel Grime-Legende D Double E aus Großbritannien, Nídia aus Lissabon und der Londoner Warp-Künstler Gaika. Bei An Afro-Rhythmic Affair stehen aktuelle musikalische Strömungen der afrikanischen Diaspora im Mittelpunkt. Zum Lineup gehören einige der größten Stars des Afro-Pop, der Afrobeats und des Kuduro, darunter Mr. Eazi aus Ghana und Titica aus Angola.



Die Förderung von Kreativität ist seit Beginn an einer der wichtigsten Aspekte bei Red Bull Music und natürlich gilt dieser Grundsatz auch in Berlin. Mit ihren radikalen Ansätzen haben Oneohtrix Point Never und Jlin in den vergangenen Jahren bedeutende Neuentwicklungen in der elektronischen Musik vorangetrieben und erkunden auch beim Red Bull Music Festival Berlin neue Klanghorizonte. Mit ihren Uraufführungen feiert zudem das "Symphonic Sound System" seine Premiere und wird erstmals der Öffentlichkeit präsentiert - ein neues, bahnbrechendes 4D-Sound-System, in Partnerschaft mit MONOM. Auch Sevdaliza's The Great Hope Design, eine neue Show der niederländischen Avant-Pop-Künstlerin und RBMA-Alumna, wird im Rahmen des Festivals zum ersten Mal überhaupt zu hören und zu sehen sein. Gemeinsam mit dem Choreographen Rauf Yasit - auch bekannt als RubberLegz - präsentiert sie in der berühmten Berliner Volksbühne ihre Vision einer alternativen Realität, in der sich alles nach dem Herzen richtet.



Die Transformation alter und verlassener Gebäude gehört in Berlin zur Tradition - so sind in der Vergangenheit immer wieder bedeutende Clubs und wichtige Kulturzentren entstanden. Auch für das Red Bull Music Festival werden einzigartige Orte auf Zeit umgewidmet. Zum Beispiel das SEZ, ein ehemaliges Sport- und Erholungszentrum im früheren Ost-Berlin: Hier zeigt das Berliner Kollektiv LFE ("Live From Earth") eine Hommage an das Post-Internet-Zeitalter, mit Acts wie K. Ronaldo und den Academy-Alumni Toxe und Oklou. Im Zeiss-Großplanetarium präsentieren, der mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete deutsche Komponist und Red Bull Music Academy-Alumnus, Robot Koch und der Video-Künstler Mickael Le Goff ihr gemeinsames audiovisuelles Projekt - eine Reise durch die Galaxien.



Im Rahmen des diesjährigen Festivals finden erstmalig auch zwei klassische Red Bull Music-Eventkonzepte in Berlin statt. Inspiriert von der Tradition jamaikanischer Soundsystems, batteln sich bei der lokalen Version des Culture Clash Berliner Crews mit ganz unterschiedlichem musikalischen Background. Diggin' in the Carts steht ganz im Zeichen von Live-Performances der Soundtracks legendärer japanischer Videospiele. Unter anderem präsentiert in diesem Rahmen der Hyperdub-Chef Kode9 seine besondere Kollaboration mit dem gefeierten Animationskünstler Koji Morimoto.



Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Red Bull Music Academy 2018 stehen für neue und spannende musikalische Einflüsse aus der ganzen Welt. Im Rahmen des Festivals werden sie live spielen - viele von ihnen zum ersten Mal überhaupt in Berlin. Mehr Informationen zu den 61 Künstlerinnen und Künstlern gibt es hier: https://www.redbull.com/de-de/rbma-berlin-teilnehmer



Das Festival-Programm wird durch exklusive Inhalte auf www.redbullmusic.com und Social Media-Formate wie Facebook-Livestreams ergänzt. Red Bull Radio (redbullradio.com ) bietet parallel dazu Livestreams der Events und sendet fünf Wochen lang aus einem Studio im Funkhaus: mit Specials zu Berlin, täglichen Features mit den Teilnehmenden der Academy, der deutschsprachigen Show "Deck10" und vielen weiteren Schwerpunkten.



Informationen zu allen Veranstaltungen gibt es weiter unten oder auf redbullmusic.com.



RED BULL MUSIC FESTIVAL BERLIN



08. September: An Afro-Rhythmic Affair



Mr. Eazi, Titica, Moonchild Sanelly, Freak de l'Afrique (DJ Nomi, Mista Wallizz, Rina V, DJ Chadna, Young Gambinos, KidPre), Sichangi, Special Guest @ Festsaal Kreuzberg Wir feiern aktuelle, afrikanisch inspirierte Klubmusik von Afrobeats bis Afro-Pop.



10. September: A/V//AMB



Anna vs June, Atariame, Camille Mandoki, Carga Aérea, FAKETHIAS, Maqueta, ramsha, robogeisha, Yakamoto Kotzuga @ ACUD MACHT NEU Academy-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer gestalten einen Abend experimenteller und audiovisueller Performances.



12. September: Polyphonic



Popcorn Benjamin Sallum, dismaze, IARAHEI, Nistra, Svetla V @ Sameheads Eine eklektische Klubnacht mit internationalen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Academy.



13. September: From Within...



Marko Nikodijevic & Robert Henke with EIC @ Konzertsaal der UdK Berlin Deutschlandpremiere der elektronischen Komposition für Licht und Ton von Marko Nikodijevic und Robert Henke mit dem Ensemble intercontemporain.



14. September: A Conversation with Janelle Monáe



Janelle Monáe @ Ehemaliges Stummfilmkino Delphi Eine öffentliche Lecture mit der mehrfach ausgezeichneten Sängerin und Schauspielerin.



14. September: S3kt0r UFO - 30 Jahre Techno



Acid Maria, Cassegrain (LIVE), DJ Hell, DJ Rush, Electric Indigo, Gudrun Gut, Jennifer Cardini, Lakuti, Mathew Jonson (LIVE), Mijk van Dijk (LIVE), Milan W (LIVE), Miss Kittin, Mor Elian, Nene H (LIVE), Nina Kraviz, Radio Slave, Steffi, Tanith, Thomas Fehlmann (LIVE), UR presents Depth Charge (LIVE), Victor, Westbam & more @ Shedhalle, Funkhaus Wir feiern drei Jahrzehnte Techno in Berlin mit einem Mega-Lineup namhafter Genre-Größen.



16. September: Symphonic Sound System: Jlin



Jlin @ Saal 1, Funkhaus Eine Weltpremiere: Event-Reihe maßgeschneiderter Shows für das gewaltige Raumklang-System von 4DSOUND.



19. September: For the Love of Kotti



Akiko Haruna, Bear (LIVE), BRUX (LIVE), Chino (LIVE), Cornelius SA, Jacob Stoy, Jeannel (LIVE), Katarzia (LIVE), lullahush (LIVE), Marco Passarani, Mulherin (LIVE), Nick Léon, Pearson Sound, Soul of Hex, vox (LIVE) @ Monarch, Fahimi, Paloma Bar Ein nächtlicher Streifzug durch Klänge aus aller Welt in drei der beliebtesten Venues der Stadt.



20. September: Symphonic Sound System: MYRIAD by Oneohtrix Point Never Oneohtrix Point Never @ Saal 1, Funkhaus



Eine Weltpremiere: Event-Reihe maßgeschneiderter Shows für das gewaltige Raumklang-System von 4DSOUND.



21. September: No Room 4 Shade



Anz, Debonair, Derre Tida, Doc Sleep, Luz, Manara, No Shade Allstars, Peach, Regret (LIVE), Tayhana, Whodat, Yubaba Juicy Ninja & more @ Griessmühle Die Berliner Kollektive Room 4 Resistance und No Shade übernehmen gemeinsam die Griessmühle.



26. September: Open Funkhaus



Tatsuya Takahashi, Maximilian Rest & Christoph Hohnerlein, Johann König & Haiyti, KitschKrieg, Marco Passarani, Steffi & Benjamin Damage, Matias Aguayo @ Funkhaus Ein Blick hinter die Kulissen der Red Bull Music Academy im geschichtsträchtigen Funkhaus.



26. September: Tony Allen & Jeff Mills



Tony Allen and Jeff Mills @ Saal 1, Funkhaus Der Meister der Afrobeat-Percussion und die Detroiter Techno-Legende machen gemeinsame Sache.



28. September: Sevdaliza's The Great Hope Design



Sevdaliza @ Volksbühne Premiere einer experimentellen neuen Show, konzipiert von der Avant-Pop-Produzentin und -Sängerin.



29. September: Bass Union



D Double E (LIVE), Gaika (LIVE), Impey, Ingrate, Mana, Nídia, Oli XL, Perera Elsewhere, Sick Girls, Tash LC, Teki Latex, Tropical Interface, Uffalo Steez & more @ Anomalie Unterschiedlichste Bass-Music-Innovationen aus ganz Europa vereinigen sich für eine Nacht in den tiefen Frequenzen.



01. Oktober: Spectral Science



Abudei, Kate NV, Loradeniz, Mira Aasma, OG LULLABIES, Repulsive Woman, Sneaks @ Monarch Eine intime Liveshow mit der Synth-Futuristin und RBMA-Alumna Kate NV sowie Teilnehmerinnen der Academy.



02. Oktober: Dixon



Dixon, Ylia, Artsaves, chawood, VTSS (LIVE) @ Ballhaus Rixdorf Die Berliner House-Ikone Dixon spielt Seite an Seite mit einer internationalen Auswahl an Academy-Teilnehmenden.



04. Oktober: Culture Clash



@ Velodrom, UFO 4 Bühnen, 4 Sounds, 1 Gewinner-Team



05. Oktober: Disco/Darker with Marie Davidson



Marie Davidson (LIVE), Solid Blake, Eva Geist, Front de Cadeaux @ Prince Charles Techno-Synthese und Pop-Arpeggios im Herzen Kreuzbergs.



06. Oktober: Diggin' in the Carts



Kode9 x Koji Morimoto (LIVE), Dj Heroin (LIVE), metabora, similarobjects (LIVE), Visuals by Konx-Om-Pax @ Musikbrauerei Live-Performances inspiriert von japanischen Videospiel-Soundtracks und der gleichnamigen Doku-Serie der RBMA.



08. Oktober: Robot Koch x Mickael Le Goff - Sphere



Robot Koch x Mickael Le Goff @ Zeiss-Großplanetarium Die Weltpremiere einer nur für Planetarien gestalteten, audiovisuellen Show.



09. Oktober: Sturm & Klang: Drone Activity in Progress



BRÖTZMANN/LEIGH/SABU, Hugo Esquinca, Mess_Montage, MORPSIS, NPVR, Rabih Beaini & Sofia Jernberg & Balázs Pándi, Rachel Lyn, Sun Worship @ Tresor Club Ein geballter Abend körperbetonter Klänge und extremer Musik.



10. Oktober: A Conversation with Pusha T



Pusha T @ KÖNIG GALERIE Der einflussreiche Rapper und Präsident von G.O.O.D. Music erzählt seine Geschichte.



12. Oktober: Corrupt Calisthenics



K. Ronaldo, Naru, Toxe, Akira & P VlexZiúr b2b Air Max '97, Oklou, Bauernfeind, DJ Bangkok, Disfig, Rui Ho, DJ Gigola, Aziesch, Wasted Fates @ SEZ Unsere Abschlussnacht feiern wir mit einem mystischen Post-Internet-Takeover des SEZ.



Über Red Bull Music



Red Bull Music feiert seit 20 Jahren Musikkulturen und würdigt ihre prägenden Persönlichkeiten ebenso, wie es junge Talente entdeckt und fördert. Mit zahlreichen Festivals, Musik-Workshops, Künstlerkollaborationen und vielen weiteren Initiativen unterstützt Red Bull Music Künstlerinnen, Künstler und lokale Musik-Communities weltweit. Es bietet eine Plattform für den kreativen Austausch zwischen den progressivsten Köpfen der Musiklandschaft.



Über Red Bull Music Academy



Die Red Bull Music Academy fördert als globale Institution seit 20 Jahren die Kreativität all derjenigen, die die musikalische Landschaft immer wieder neu definieren. Die Academy bietet Musikerinnen und Musikern in Zusammenarbeit mit wegweisenden Künstlerinnen und Künstlern, sich auszutauschen, Neues zu erlernen und ihr musikalisches Vokabular zu erweitern.



Auf redbullmusic.com gibt es exklusive Stories und alle Details zu den Veranstaltungen. Auf redbullmusicacademy.com steht ein umfangreiches multimediales Archiv zur Verfügung: mit Hintergrundinformationen zum Konzept der Academy und Rückblicken auf zurückliegende Veranstaltungen. Bei redbullradio.com warten tausende Mixe, Interviews und Playlists - sowohl von musikalischen Legenden als auch von neuen, aufstrebenden Künstlern.



