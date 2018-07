Straubing (ots) - Die Kritik an der Regelung ist daher unangebracht. Wirklich politisch Verfolgte werden nicht schlechter gestellt, das Grundrecht auf Asyl gilt für sie weiterhin, mehr noch, sie werden nun nicht mehr in einen Topf mit den Wirtschaftsmigranten geworfen.



OTS: Straubinger Tagblatt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122668 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122668.rss2



Pressekontakt: Straubinger Tagblatt Ressortleiter Politik/Wirtschaft Dr. Gerald Schneider Telefon: 09421-940 4449 schneider.g@straubinger-tagblatt.de