Commerzbank hebt Brenntag auf 'Buy' und Ziel auf 61 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Brenntag von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 59 auf 61 Euro angehoben. Die Aktien des Chemikalienhändlers böten gerade im aktuell fortgeschrittenen Chemie-Konjunkturzyklus eine gute Gelegenheit, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Wachstum aus eigener Kraft des Unternehmens sollte das Vertrauen der Investoren stärken, erklärte der Analyst auch mit Blick auf die Quartalszahlen Anfang August. Er hob seine Gewinnerwartungen für 2019 und 2020 an, um unter anderem den schwächeren US-Dollar und die jüngsten Übernahmen zu reflektieren.

Baader Bank senkt Grammer auf 'Hold' und Ziel auf 60 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat Grammer von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 66 auf 60 Euro gesenkt. Die gesenkte Annahmeschwelle des chinesischen Autozulieferers Jifeng für sein Angebot zur Übernahme des bayerischen Konkurrenten und die verlängerte Frist dürften zum Erfolg führen, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine Anhebung der Offerte von 60 Euro je Aktie sei aber unwahrscheinlich, weshalb er sein Kursziel nun auf dieses Niveau gesenkt habe.

JPMorgan senkt Alstria Office auf 'Underweight' - Ziel 13 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Alstria Office von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft, aber das Kursziel auf 13 Euro belassen. Das Aufwärtspotenzial bis zum Kursziel sei begrenzt, schrieb Analyst Tim Leckie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem verwässerten sowohl die Kapitalerhöhung der Immobiliengesellschaft als auch eine Wandelanleihe die Gewinne je Aktie.

JPMorgan senkt TLG Immobilien auf 'Neutral' und Ziel auf 26 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat TLG Immobilien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 29,50 auf 26,00 Euro gesenkt. Analyst Tim Leckie begründete die Abstufung in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit dem Ausscheiden zweier Top-Manager . Damit nehme die Unsicherheit über die künftige Ausrichtung der Immobiliengesellschaft zu.

UBS senkt Fortum Oyj auf 'Neutral' - Ziel 22 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Fortum nach den Kursgewinnen der vergangenen Monate von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Wichtige positive Themen seien nun nun in den Kurs eingepreist, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So sei das reichlich vorhandene Kapital mit dem Einstieg bei Uniper gut verwendet worden. Die Strompreise in Nordeuropa seien gestiegen und das Management hoffe, die Dividende stabil zu halten. Das Kursziel hob der Analyst von 18,95 auf 22,00 Euro an, um den Strompreisanstieg zu reflektieren.

HSBC hebt Ziel für Deutsche Börse auf 131 Euro - 'Buy'

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für die Aktie der Deutschen Börse vor Zahlen zum zweiten Quartal von 125 auf 131 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Börsenbetreiber Deutsche Börse, Euronext und London Stock Exchange dürften insgesamt gute Resultate vorlegen, schrieb Analyst Johannes Thormann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor allem die Deutsche Börse sollte von den stärkeren Schwankungen an den Finanzmärkten profitiert haben.

Deutsche Bank senkt Ziel für Commerzbank auf 10 Euro - 'Hold'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für die Aktie der Commerzbank von 11 auf 10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktie werde nun wieder von unternehmensspezifischen Fundamentaldaten getrieben und nicht länger von großen mittelfristigen Themen wie Übernahmespekulationen oder Zinspolitik, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit Blick auf die Kursverluste im bisherigen Jahresverlauf. Allerdings erschienen die durchschnittlichen Markterwartungen immer noch zu hoch. Die Bank dürfte im zweiten Quartal ertragsseitig ordentliche Fortschritte gemacht haben, mit Blick auf die Markterwartungen und das untere Ende der Unternehmensprognosen für 2020 aber noch hinterherhinken.

SocGen hebt Ziel für Evonik auf 40 Euro - 'Buy'

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Evonik nach Eckdaten für das zweite Quartal von 39 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Alle Kerngeschäftsbereiche des Spezialchemiekonzerns hätten Stärke gezeigt, schrieb Analyst Thomas Swoboda in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte hob das Kursziel an, um die anfänglichen Fortschritte der Strategie des seit etwas mehr als einem Jahr amtierenden Konzernchefs Christian Kullmann widerzuspiegeln.

DZ Bank hebt fairen Wert für Ericsson auf 74 Kronen - 'Halten'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Ericsson von 68 auf 74 schwedische Kronen angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Telekomausrüster profitiere von hohen Investitionen nordamerikanischer Telekomkonzerne in den neuen Mobilfunkstandard 5G, schrieb Analyst Ingo Wermann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem dürften die Schweden davon begünstigt werden, dass dem chinesischen Konkurrenten ZTE in den USA vorübergehend der Zugang zu wichtigen Technologiekomponenten wie Halbleitern verwehrt worden sei. Der Experte hob daher seine Gewinnerwartungen an.

HSBC senkt Ziel für Siemens Gamesa auf 11,70 Euro - 'Hold'

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Siemens Gamesa vor Zahlen von 12,30 auf 11,70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Mit Blick auf die Berichtssaison zum zweiten Quartal hätten die europäischen Windkraftunternehmen immer noch mit Gegenwind zu kämpfen, schrieb Analyst Sean McLoughlin in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Resultate dürften einen im Jahresvergleich schwachen Trend bei Absatz und Margen zeigen. Gewinnrisiken könnten die Aktien bis ins zweite Halbjahr hinein belasten. Die Absatzpreise stabilisierten sich zwar, wirklich stabil seien sie aber noch nicht.

