Konsumfreudige Kunden und niedrigere Steuern haben den Gewinn des Kreditkartenanbieters American Express im Frühjahr erneut kräftig steigen lassen. Im zweiten Quartal kletterte der Überschuss verglichen mit dem Vorjahreswert um 21 Prozent auf 1,6 Milliarden Dollar (1,4 Mrd Euro), wie der Visa-Rivale am Mittwoch nach US-Börsenschluss in New York mitteilte.

Die Erlöse wuchsen um neun Prozent auf zehn Milliarden Dollar. Trotz der deutlichen Geschäftszuwächse fiel die erste Reaktion der Anleger enttäuscht aus - der Aktienkurs sank nachbörslich zunächst um fast vier Prozent. Der Gewinn lag zwar leicht über den Prognosen der Analysten, beim Umsatz hatte die Wall Street aber mehr erwartet.

American Express profitiert durch Kreditkartengebühren wie die Konkurrenten Visa und Mastercard insbesondere von der boomenden US-Konjunktur, die die Ausgabefreude der Verbraucher ankurbelt. Zudem sorgen die Steuersenkungen der Trump-Regierung für Rückenwind - die effektive Steuerquote sank im Jahresvergleich von 32 auf 20 Prozent./hbr/DP/he

