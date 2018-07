Dank besserer Geschäfte mit Mietsoftware über das Internet - der sogenannten Cloud - wächst Europas größter Softwarehersteller SAP kräftig. Am Donnerstag legt der Walldorfer Dax -Konzern die Zahlen für das zweite Quartal vor. Investoren erwarten, dass Vorstandschef Bill McDermott und Finanzchef Luka Mucic das Versprechen einer wieder anziehenden Marge halten. Das Verhältnis von Umsatz und Gewinn ist eine wichtige Kennziffer zur Bewertung von Unternehmen. Der Wert war in den vergangenen Jahren vor allem wegen der Investitionen in den Ausbau des Cloud-Geschäfts zunächst gesunken. Zuletzt hatte SAP aber mit einem deutlichen Anstieg überrascht./zb/men/jha/DP/zb

ISIN DE0007164600

AXC0029 2018-07-19/05:50