19.07.2018 - Umsatzanstieg im ersten Halbjahr 2018

Umsatz nimmt um 24% gegenüber der Vorjahresperiode zu; alle Geschäftsbereiche tragen dazu bei

Bestellungseingang wächst im ersten Halbjahr 2018 um 3% gegenüber dem ersten Halbjahr 2017

EBIT von 14.1 Mio. CHF und Reingewinn von 10.9 Mio. CHF

Ringspinnsystem wird durch Erwerb eines 25%-Anteils an Electro-Jet S.L. gestärkt

Konkretisierung der Strategieumsetzung

Veränderung in der Konzernleitung

Rieter steigerte den Umsatz im ersten Halbjahr 2018 auf 515.3 Mio. CHF, was einem Anstieg gegenüber der Vorjahresperiode von 24% entspricht (1. Halbjahr 2017: 415.2 Mio. CHF). Dieser Zuwachs resultierte aus dem organischen Wachstum der Geschäftsbereiche Machines & Systems und After Sales und dem akquisitorischen Wachstum des Geschäftsbereichs Components.

Im ersten Halbjahr 2018 verzeichnete Rieter einen Bestellungseingang von 511.8 Mio. CHF. Dies entspricht einer Steigerung um 3% gegenüber der Vorjahresperiode. Rieter verfügte zum Halbjahr 2018 über einen Bestellungsbestand analog zum Jahresende 2017 von rund 540 Mio. CHF.

EBIT-Marge, Reingewinn und Free Cashflow

Wie bereits im März 2018 angekündigt, realisierte Rieter trotz höheren Umsatzes im ersten Halbjahr 2018 eine niedrigere EBIT-Marge. Während sich das Ergebnis des Geschäftsbereichs Components positiv entwickelte, verzeichnete der Geschäftsbereich Machines & Systems einen Rückgang der Profitabilität.

Die EBIT-Marge betrug 2.7% bei einem EBIT von 14.1 Mio. CHF (1. Halbjahr 2017: 3.9% bei 16.0 Mio. CHF).

Der Reingewinn entsprach mit 10.9 Mio. CHF (2.1% des Umsatzes) wie erwartet dem des ersten Halbjahres 2017 (10.9 Mio. CHF oder 2.6% des Umsatzes). Aufgrund des saisonalen Anstiegs des Nettoumlaufvermögens belief sich der Free Cashflow auf -59.7 Mio. CHF. Die Nettoliquidität per 30. Juni 2018 betrug 47.2 Mio. CHF. Die Eigenkapitalquote lag zum 30. Juni 2018 bei 43.1% (Vorjahresstichtag: 43.8%).

Regionen

Mio. CHF

Januar ?

Juni 2018

Januar ?

Juni 2017

Veränderung

Veränderung

in

Lokalwährung

Veränderung

ohne

Akquisition

Umsatz

515.3

415.2

24%

23%

12%

Asiatische Länder1

200.1

111.2

80%

79%

68%

China

82.6

83.8

-1%

-5%

-13%

Indien

60.2

94.7

-36%

-37%

-42%

Türkei

58.3

49.1

19%

18%

7%

Nord- und Südamerika

59.6

42.7

39%

40%

24%

Europa

26.5

17.9

48%

41%

1%

Afrika

28.0

15.8

77%

76%

72%



1 Ohne China, Indien, Türkei

Einen starken Umsatzanstieg von 80% auf 200.1 Mio. CHF erzielte Rieter in den asiatischen Ländern (ohne China, Indien und Türkei). Positiv entwickelten sich insbesondere Usbekistan, Bangladesch, Vietnam und Indonesien. Ein gutes Umsatzniveau von 82.6 Mio. CHF wurde in China erreicht, trotz eines leichten Rückgangs um 1%. Mit dem Auslaufen des Förderprogrammes in der westlichen Provinz Xinjiang ging die Nachfrage nach Maschinen zurück. In Indien sanken die Umsätze um 36% auf 60.2 Mio. CHF - gleichzeitig verbesserte sich die Nachfrage nach Maschinen deutlich. Der Umsatz in der Türkei stieg im ersten Halbjahr 2018 um 19% auf 58.3 Mio. CHF an. Allerdings schwächte sich das positive Momentum beim Bestellungseingang gegen Ende der Berichtsperiode wieder ab. Aufträge in den USA und in Brasilien führten zu einem Zuwachs von 39% auf 59.6 Mio. CHF in der Region Nord- und Südamerika.

Geschäftsbereiche

Mio. CHF

Januar ?

Juni 2018

Januar ?

Juni 2017

Veränderung

Veränderung

in

Lokalwährung

Veränderung

ohne

Akquisition

Bestellungseingang

511.8

495.2

3%

3%

-7%

Machines & Systems

297.7

325.2

-8%

-8%

-8%

After Sales

75.0

77.7

-3%

-5%

-5%

Components

139.1

92.3

51%

46%

-3%

Umsatz

515.3

415.2

24%

23%

12%

Machines & Systems

303.9

255.1

19%

19%

19%

After Sales

74.1

70.1

6%

4%

4%

Components

137.3

90.0

53%

48%

-1%



Dem Geschäftsbereich Machines & Systems gelang im ersten Halbjahr eine Umsatzsteigerung von 19% auf 303.9 Mio. CHF (1. Halbjahr 2017: 255.1 Mio. CHF). Das EBIT des Geschäftsbereichs Machines & Systems fiel mit -14.8 Mio. CHF trotz des höheren Umsatzes niedriger aus als in der Vorjahresperiode (1. Halbjahr 2017: -3.8 Mio. CHF), vorwiegend aufgrund des ungünstigen Produktmixes. Der Bestellungseingang lag mit 297.7 Mio. CHF um 8% unter Vorjahresniveau (1. Halbjahr 2017: 325.2 Mio. CHF).

Der Geschäftsbereich Components erhöhte den Umsatz einschliesslich der Übernahme von SSM Textilmaschinen auf 137.3 Mio. CHF (1. Halbjahr 2017: 90.0 Mio. CHF). Dies entspricht einer Steigerung um 53% (ohne SSM: 4%). Das EBIT des Geschäftsbereichs lag mit 19.2 Mio. CHF (1. Halbjahr 2017: 12.6 Mio. CHF) rund 52% (ohne SSM: 37%) über der Vorjahresperiode. Der Geschäftsbereich profitierte von der besseren Auslastung der Werke und Massnahmen zur Kostensenkung. Der Bestellungseingang lag mit 139.1 Mio. CHF (1. Halbjahr 2017: 92.3 Mio. CHF) rund 51% über der Vorjahresperiode (ohne SSM: +1%).

Der Geschäftsbereich After Sales steigerte den Umsatz um 6% auf 74.1 Mio. CHF (1. Halbjahr 2017: 70.1 Mio. CHF). Einmalige Projektkosten für die Zentralisierung der europäischen Logistik führten zu einem Rückgang des EBIT auf 11.2 Mio. CHF (1. Halbjahr 2017: 12.8 Mio. CHF). Die Zentralisierung der Logistik wird zu einer deutlichen Reduktion der Lieferzeiten für kritische Ersatzteile führen. Der Bestellungseingang betrug 75.0 Mio. CHF (1. Halbjahr 2017: 77.7 Mio. CHF). After Sales hat in der Berichtsperiode mit der Vermarktung von «UPtime» begonnen. UPtime digitalisiert die Instandhaltung der Spinnerei. Das Angebot ist auf eine gute Kundenresonanz gestossen und erste Bestellungen wurden realisiert.

Rieter verstärkt Ringspinnsystem

Rieter hat am 18. Juli 2018 einen Vertrag zur Übernahme von 25 Prozent an der Electro-Jet S.L. abgeschlossen und verstärkt damit das Ringspinnsystem. Das Unternehmen mit Sitz in Gurb (Spanien) erzielte 2017 einen Jahresumsatz von rund 25 Mio. Euro und beschäftigt rund 135 Mitarbeitende. Durch die Beteiligung sichert sich Rieter langfristig eine wettbewerbsfähige Lösung im Bereich Flyer (Roving). Mit der strategischen Partnerschaft ist auch die gemeinsame Entwicklung innovativer Produkte geplant. Die Transaktion erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörden.

Konkretisierung der Strategieumsetzung

Rieter strebt weiterhin eine EBIT-Marge von 10% bei einem Umsatz in der Grössenordnung von 1.3 Mrd. CHF und einem Return on Net Assets (RONA) von 14% an.

Um dieses Ziel zu erreichen, konkretisiert Rieter die Strategieumsetzung wie folgt:

Verbesserung der Marktposition im Geschäft mit Maschinen und Systemen durch die Beschleunigung des laufenden Innovationsprogramms.

Eine deutliche Senkung der Gewinnschwelle des Geschäftsbereichs Machines & Systems. Dazu wird neben der planmässig verlaufenden Verlagerung der Produktion von Ingolstadt (Deutschland) nach Ústí nad Orlicí (Tschechische Republik) an weiteren Massnahmen gearbeitet.

Profitabilitätssteigerung des Komponentengeschäfts durch die Beschleunigung des laufenden Innovationsprogramms und Optimierung der Kostenbasis.

Weiteres organisches Wachstum des After-Sales-Geschäfts über einen Umsatz von 166 Mio. CHF hinaus durch Erhöhung des Marktanteils auf der installierten Basis von Rieter-Maschinen und innovative Lösungen im Bereich Digitalisierung.

Rieter hat die Ausgaben für Forschung und Entwicklung im ersten Halbjahr 2018 auf 26.6 Mio. CHF erhöht (1. Halbjahr 2017: 22.8 Mio. CHF).

Neuausrichtung der Standorte

Rieter arbeitet zukunftsorientiert an der Optimierung der Standorte und Liegenschaften. Das Projekt zur Neugestaltung des Standortes Winterthur kommt planmässig voran. Die Detaillierung des Konzeptes für den Neubau am Standort Winterthur soll noch in der zweiten Jahreshälfte 2018 abgeschlossen und dem Verwaltungsrat zur Entscheidung vorgelegt werden. In China konnte dank der Optimierung der Produktionsflächen in der Berichtsperiode eine Liegenschaft veräussert werden.

Veränderung in der Konzernleitung

Joris Gröflin, seit 2011 CFO der Rieter-Gruppe, wird im März 2019 aus der Konzernleitung ausscheiden, um eine neue Aufgabe ausserhalb des Konzerns zu übernehmen. Der Verwaltungsrat dankt Joris Gröflin schon jetzt für seine langjährige erfolgreiche Tätigkeit und seinen grossen Beitrag zur Weiterentwicklung von Rieter. Über die Nachfolgeregelung wird Rieter zu gegebener Zeit informieren.

Jan Siebert, seit 2016 Mitglied der Konzernleitung und verantwortlich für den Geschäftsbereich Machines & Systems, wird Ende September 2018 aus der Konzernleitung ausscheiden. Der Verwaltungsrat dankt Jan Siebert für seine Leistungen in Zusammenhang mit der Neuausrichtung des Geschäftsbereichs. Die Verantwortung für den Geschäftsbereich Machines & Systems übernimmt ab 1. Oktober 2018 bis auf Weiteres Norbert Klapper, der CEO der Rieter-Gruppe.

Ausblick

In einigen Märkten sind die Rieter-Kunden mit steigenden Zinssätzen, starken Währungs- und/oder Rohstoffpreisschwankungen und mit politischen Unsicherheiten konfrontiert. Insgesamt könnte dies in den nächsten Monaten zu einer Verlangsamung der Nachfrage nach neuen Maschinen führen. Im Komponenten- und After-Sales-Geschäft geht Rieter von einer stabilen Nachfrage aus.

Dank des Auftragsbestands per Ende Juni 2018 erwartet Rieter sowohl beim Umsatz als auch beim Betriebsergebnis (EBIT) ein stärkeres zweites Semester gegenüber dem ersten Halbjahr 2018. Für das Gesamtjahr 2018 geht Rieter von einem Umsatz über dem Niveau von 2017 und einem EBIT unter dem Vorjahresniveau (vor Restrukturierungsaufwendungen) aus.

Kennzahlen

Mio. CHF

Januar ?

Juni 20181

Januar ?

Juni 2017

Veränderung

Januar ?

Dezember 20172

Rieter

Bestellungseingang

511.8

495.2

3%

1 051.5

Umsatz

515.3

415.2

24%

965.6

Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA)

35.4

34.8

2%

64.73

- in % des Umsatzes

6.9%

8.4%

6.7%

EBIT vor Restrukturierungsaufwendungen

13.3

16.0

-17%

51.8

- in % des Umsatzes

2.6%

3.9%

5.4%

Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)

14.1

16.0

-12%

15.8

- in % des Umsatzes

2.7%

3.9%

1.6%

Reingewinn

10.9

10.9

0%

13.3

- in % des Umsatzes

2.1%

2.6%

1.4%

Unverwässerter Gewinn pro Aktie (CHF)

2.39

2.39

0%

2.92

Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagen

8.6

7.7

12%

29.4

Nettoliquidität am Ende der Berichtsperiode

47.2

101.3

-53%

130.5

Eigenkapital in % der Bilanzsumme am Ende der Berichtsperiode

43.1%

43.8%

43.6%

Personalbestand (ohne Temporäre) am Ende der Berichtsperiode

5 251

5 2321

0%

5 246

Geschäftsbereich Machines & Systems

Bestellungseingang

297.7

325.2

-8%

668.2

Umsatz

303.9

255.1

19%

589.5

EBIT vor Restrukturierungsaufwendungen

-14.8

-3.8

-289%

0.8

- in % des Umsatzes

-4.9%

-1.5%

0.1%

Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)

-14.8

-3.8

-289%

-12.8

- in % des Umsatzes

-4.9%

-1.5%

-2.2%

Geschäftsbereich After Sales

Bestellungseingang

75.0

77.7

-3%

154.8

Umsatz

74.1

70.1

6%

146.3

EBIT vor Restrukturierungsaufwendungen

10.3

12.8

-20%

27.9

- in % des Umsatzes

13.9%

18.3%

19.0%

Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)

11.2

12.8

-13%

20.5

- in % des Umsatzes

15.1%

18.3%

14.0%

Geschäftsbereich Components

Bestellungseingang

139.1

92.3

51%

228.5

Umsatz

137.3

90.0

53%

229.8

Total Segmentumsatz

182.2

128.8

41%

308.0

Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)

19.2

12.6

52%

30.8

- in % des Segmentumsatzes

10.5%

9.8%

10.0%



1 Including SSM Textile Machinery.

2 Including SSM Textile Machinery (period from July 1 to December 31, 2017).

3 EBITDA before restructuring charges in the 2017 financial year: 94.6 Mio. CHF.

Disclaimer

Alle Aussagen dieses Berichts, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind Zukunftsaussagen, die keinerlei Garantie bezüglich der zukünftigen Leistung gewähren; sie beinhalten Risiken und Unsicherheiten einschliesslich, aber nicht beschränkt auf zukünftige globale Wirtschaftsbedingungen, Devisenkurse, gesetzliche Vorschriften, Marktbedingungen, Aktivitäten der Mitbewerber sowie andere Faktoren, die ausserhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen.