The following instruments on XETRA do have their first trading day 19.07.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 19.07.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA IW7 XFRA IT0001477402 EXPRIVIA SPA EO 0,52 EQ01 EQU EUR Y

CA EAO XFRA IT0003121677 CREDITO EMILIANO EO 1 EQ01 EQU EUR Y

CA B2S XFRA IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA EO-,12 EQ01 EQU EUR Y

CA GF7 XFRA IT0003203947 GEFRAN SPA EO 1 EQ01 EQU EUR Y

CA 2FJ XFRA IT0004007560 PIERREL S.P.A. EQ01 EQU EUR N

CA 32B XFRA IT0004222102 BIALETTI INDUSTRIE EQ01 EQU EUR Y

CA CI1A XFRA IT0004329733 CAIRO COMNCT. EQ01 EQU EUR Y

CA 2GV XFRA IT0004585243 TESMEC S.P.A. EO -,10 EQ01 EQU EUR Y

CA B2AN XFRA IT0004711203 BIOERA SPA EQ01 EQU EUR N

CA DMMN XFRA IT0004819030 NETWEEK S.P.A. EQ01 EQU EUR Y

CA 7WM XFRA IT0004983182 WM CAPITAL S.P.A. EQ01 EQU EUR Y

CA 2FK XFRA IT0005025355 NOTORIOUS PICTURES S.P.A. EQ01 EQU EUR N

CA 7BO XFRA IT0005056236 BIO-ON S.P.A. EQ01 EQU EUR Y

CA 7KB XFRA MT0000780107 KAMBI GROUP PLC B EO-,003 EQ01 EQU EUR N

CA 97C XFRA MT0001000109 CATENA MEDIA PLC EO-,0015 EQ01 EQU EUR N

CA SKVB XFRA SE0000188518 CATELLA AB B SK 2 EQ01 EQU EUR N

CA 4PS XFRA SE0001733841 SWEDOL AB B O.N. EQ01 EQU EUR N

CA RPZ XFRA SE0001857533 RADISSON HOSPITALITY AB EQ01 EQU EUR N

CA 2HJ XFRA SE0004019545 BRIGHTER AB (PUBL) EQ01 EQU EUR N

CA H00 XFRA SE0005933082 HELIOSPECTRA AB (PUBL) EQ01 EQU EUR N

CA MKC XFRA SE0009268154 AAC MICROTEC AB O.N. EQ01 EQU EUR N