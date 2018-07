The following instruments on XETRA do have their first trading day 19.07.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 19.07.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA 2D2 XFRA DK0060038933 DALHO.LAR.+H. NAM.B DK0,5 EQ01 EQU EUR N

CA 547A XFRA DK0060946788 AMBU A/S NAM. B DK -,50 EQ01 EQU EUR N

CA A7P XFRA FR0010397760 AU PLATA EO -,14 EQ01 EQU EUR Y

CA 48P XFRA GB0007281198 SCAPA GRP PLC LS-,05 EQ01 EQU EUR N

CA 7TT XFRA GB0008711763 TT ELECTRON. LS-,25 EQ01 EQU EUR N

CA DVL XFRA GB0031030819 ALLIANCE PHARMA LS-,01 EQ01 EQU EUR N

CA 1QG XFRA GB00B012BV22 MARSHALLS PLC LS -,25 EQ01 EQU EUR N

CA 5IG XFRA GB00B0CM0C50 IDEAGEN PLC LS -,01 EQ01 EQU EUR N

CA LTG XFRA GB00B4T7HX10 LEARNING TECH.GR.LS-00375 EQ01 EQU EUR N

CA HUT XFRA GB00B580MF54 HURRICANE ENERGY LS -,001 EQ01 EQU EUR N

CA 9C3 XFRA GB00B67KBV28 CENTR.ASIA METALS DL -,01 EQ01 EQU EUR N

CA 29E XFRA GB00BD2YHN21 EVR HOLDINGS LS-,01 EQ01 EQU EUR N

CA 5TT XFRA GB00BKS7YK08 TREATT PLC LS-,02 EQ01 EQU EUR N

CA VDXX XFRA IE00BG143G97 VGDAX EOD EQ01 EQU EUR Y

CA 8FN XFRA IT0000060886 FNM SPA EQ01 EQU EUR Y

CA MO9 XFRA IT0000066016 MONRIF S.P.A. EO 0,52 EQ01 EQU EUR Y

CA BN7 XFRA IT0000070786 COFIDE SPA EO 0,50 EQ01 EQU EUR Y

CA 2G8 XFRA IT0000086923 POL. EDITORIALE EO 0,26 EQ01 EQU EUR Y

CA BPA XFRA IT0001073045 BANCA PROFILO EQ01 EQU EUR Y

CA RMD XFRA IT0001178299 RENO DE MEDICI A EQ01 EQU EUR Y

CA EK4 XFRA IT0001237053 EMAK SPA EO 0,26 EQ01 EQU EUR Y

CA IMY XFRA IT0001413837 IMMSI S.P.A. EQ01 EQU EUR Y

CA 7P6 XFRA IT0001467577 PANARIAGROUP IND.C.EO-,50 EQ01 EQU EUR Y

CA DB7 XFRA IT0001469995 DIGITAL BROS S.P.A. EQ01 EQU EUR Y