The following instruments on XETRA do have their first trading day 19.07.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 19.07.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0421460442 ZUR ROSE GR. 18-23 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A2LQJT8 SEC. ERSTE BET. ANL 16/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AEE4 DZ BANK CLN E.9536 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0LK6 DZ BANK IS.A970 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA US036752AG89 ANTHEM 18/28 BD00 BON USD N

CA XFRA US036752AH62 ANTHEM 18/48 BD00 BON USD N

CA XFRA US084659AM36 BERKSHIRE H.E. 2028 BD01 BON USD N

CA XFRA US11134LAK52 BROADCOM/KY FIN. 18/21 BD01 BON USD N

CA XFRA US26138EAT64 KEURIG DR PEPPER 15/45 BD01 BON USD N

CA XFRA US46647PAU03 JPMORGAN CHASE 18/24 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US912828Y388 US TREASURY 2028 BD01 BON USD N

CA XFRA US94973VAX55 ANTHEM 12/22 BD01 BON USD N

CA XFRA US94973VBF31 ANTHEM 13/44 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0531622404 PSA INTL PTE 10/21 MTN BD01 BON USD N

CA 2NC XFRA AU0000018806 INDIORE LTD EQ00 EQU EUR N

CA XFRA DE000A2G9KU4 ELANIX BIOTECHN.AG JGE EQ00 EQU EUR Y

CA 25N XFRA DK0010212570 NEWCAP HLDG AS NAM.DK0,50 EQ00 EQU EUR Y

CA BYXB XFRA DK0010247956 BROENDBY.FODB.N.B DK 0,50 EQ00 EQU EUR Y

CA 2TD XFRA DK0010258995 TK DEVELOPMENT NAM. DK 1 EQ00 EQU EUR N

CA P1F XFRA DK0010268366 COLUMBUS A/S NAM. DK 1,25 EQ00 EQU EUR Y

CA 1X9 XFRA DK0010271584 CEMAT A/S NAM. B DK 0,02 EQ00 EQU EUR N

CA 24V XFRA DK0010304500 VESTJYSK BANK NAM. DK 1 EQ01 EQU EUR N

CA 1AM XFRA DK0015250344 ALM. BRAND A/S NAM. DK 10 EQ01 EQU EUR N

CA 0SR XFRA DK0060036564 SPAR NORD BANK NAM. DK 10 EQ01 EQU EUR N