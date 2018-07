TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den ostasiatischen Börsen stellt sich am Donnerstag im Handelsverlauf eine uneinheitliche Tendenz ein. Nachdem zunächst noch gute US-Vorgaben und ein positiv aufgenommener US-Konjunkturbericht "Beige Book" der US-Notenbank für durchweg grüne Vorzeichen bei den Indizes gesorgt haben, bröckeln die Gewinne inzwischen wieder ab.

In Japan ist der Nikkei-Index knapp unter das Vortagesniveau zurückgefallen und zeigt sich mit 22.774 Punkten knapp behauptet. Im Tageshoch lag er schon 150 Punkte höher. Ähnlich sieht es beim Kospi in Seoul aus, der 0,3 Prozent verliert. In Schanghai setzt sich die Abwärtstendenz der Vortage vor dem Hintergrund des Handelsstreits mit den USA fort. Nach anfänglichen Gewinnen verliert der Schanghai-Composite 0,5 Prozent und ist damit auf dem Weg, das fünfte Minus in Folge einzufahren. Hongkong tendiert behauptet.

In Sydney geht es für den S&P/ASX-200 um 0,4 Prozent aufwärts. Hier stützt ein gut ausgefallener Arbeitsmarktbericht die Stimmung und sorgt zugleich für kleine Gewinne beim Austral-Dollar wegen damit verbundener Zinserhöhungsspekulationen.

Yen mit leichter Erholung

Während ein sich von seiner jüngsten Schwäche leicht erholender Yen für etwas Gegenwind am Tokioter Aktienmarkt sorgt, kommt von Konjunkturseite kaum Unterstützung. Der Überschuss der japanischen Handelsbilanz ist im Juni zwar deutlich höher ausgefallen als geschätzt, das war aber vor allem geringeren Importen geschuldet. Die Exporte stiegen zwar um 6,7 Prozent zum Vorjahr, Ökonomen hatten aber mit 7 Prozent gerechnet. Die Daten dürften im zweiten Quartal das BIP-Wachstum gestützt haben, kommentiert Volkswirt Marcel Thieliant von Capital Economics.

Unter den Einzelwerten geht es für Woodside in Sydney um 0,7 Prozent nach unten. Das Öl- und Gasunternehmen hat nach Einschätzung der Analysten von RBC solide Zweitquartalszahlen vorgelegt, wenngleich bei der Produktion und beim Umsatz die Erwartungen knapp verfehlt worden seien. Santos ziehen dagegen um 1,6 Prozent an. Hier sei die Produktion besser ausgefallen als erwartet, heißt es von den RBC-Analysten. Zudem setze der Energieversorger seinen Schuldenabbau fort und werde möglicherweise in den nächsten Monaten wieder eine Dividende ausschütten.

BHP-Billiton verteidigen ihren 3,3-prozentigen Vortagesgwinn, den die Aktie nach einem positiv aufgenommen Produktionsbericht eingefahren hatte. Der Kurs legt um 0,3 Prozent zu.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.271,00 +0,41% +3,39% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.773,68 -0,09% +0,04% 08:00 Kospi (Seoul) 2.281,86 -0,36% -7,52% 08:00 Schanghai-Comp. 2.772,14 -0,54% -16,20% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.123,77 +0,02% -4,63% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.271,64 +0,96% -5,00% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.760,79 +0,44% -3,90% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:43 % YTD EUR/USD 1,1648 +0,0% 1,1644 1,1631 -3,1% EUR/JPY 131,32 -0,1% 131,46 131,48 -2,9% EUR/GBP 0,8908 +0,0% 0,8908 0,8886 +0,2% GBP/USD 1,3075 -0,0% 1,3078 1,3086 -3,3% USD/JPY 112,75 -0,1% 112,84 113,03 +0,1% USD/KRW 1131,55 -0,1% 1132,88 1132,32 +6,0% USD/CNY 6,7400 +0,3% 6,7196 6,7090 +3,6% USD/CNH 6,7750 +0,4% 6,7452 6,7403 +4,0% USD/HKD 7,8489 -0,0% 7,8496 7,8493 +0,5% AUD/USD 0,7417 +0,3% 0,7396 0,7355 -5,1% NZD/USD 0,6783 -0,2% 0,6794 0,6756 -4,5% Bitcoin BTC/USD 7.342,33 -0,0% 7.345,91 7.429,00 -46,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,76 68,76 0% 0,00 +15,7% Brent/ICE 72,77 72,90 -0,2% -0,13 +12,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.224,55 1.227,42 -0,2% -2,88 -6,0% Silber (Spot) 15,47 15,56 -0,6% -0,09 -8,7% Platin (Spot) 814,00 819,00 -0,6% -5,00 -12,4% Kupfer-Future 2,75 2,76 -0,3% -0,01 -17,6% ===

