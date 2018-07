Evotec hat heute bekannt gegeben, dass die Multi-Target-Allianz mit Bayer im Bereich Endometriose eine vielversprechende niedermolekulare Substanz zur Behandlung von chronischem Husten in die klinische Phase 2 überführt und somit eine Zahlung von vier Millionen Euro an Evotec ausgelöst hat. Chronischer Husten stelle eine globale gesundheitliche Belastung dar und habe einen erheblichen Einfluss auf die Lebensqualität von Millionen von Menschen. Derzeit gebe es keine zugelassenen Therapien zur Behandlung von chronischem Husten, so Evotec.

