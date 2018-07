Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Google-Mutter Alphabet trotz einer Milliardenstrafe der EU-Kommission auf "Overweight" belassen. Diese Strafe sei bereits weithin erwartet worden und liege mit 4,34 Milliarden Euro im Rahmen der Erwartungen bis darunter, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Google könnte nun in Europa die Google-Suche und den unternehmenseigenen Internetbrowser Chrome von seinem Smartphone-Betriebssystem Android abkoppeln und den Nutzern alternative Dienstleistungen anbieten. Der Einfluss auf den Marktanteil von Android wäre wohl begrenzt, da sowohl Google Search als auch Chrome beliebt seien und die Nutzer diese als separate Apps herunterladen könnten./gl/he Datum der Analyse: 18.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0134 2018-07-18/21:21

ISIN: US02079K1079