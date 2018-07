Die Streaming-Plattform Netflix (WKN:552484) hat in jüngerer Vergangenheit einige Quartale abgeliefert, die schlichtweg grandios waren. Damit hat das Unternehmen sowohl die internen Richtlinien des Managements als auch die Analystenschätzungen auf der linken Spur überholt, vor allem, was das Wachstum der Abonnentenzahlen angeht. Infolgedessen ist die Aktie in die Höhe gestiegen und konnte im vergangenen Jahr mit Stand vergangenen Freitag um rund 146 % zulegen. Allerdings erlitt man diese Woche einen kleinen Rückschlag, als das Mitgliederwachstum des Unternehmens im zweiten Quartal mit rund einer Million Mitglieder unter die Prognose des Managements fiel - das ist erste Mal, dass das Mitgliederwachstum unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...