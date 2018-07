Was für eine Nachricht am Donnerstagmorgen: Morphosys und Galapagos haben mit dem Schweizer Pharmakonzern Novartis eine weltweite, exklusive Vereinbarung für die Entwicklung und Vermarktung des gemeinsamen Wirkstoffprogramms MOR106 bekannt gegeben. MOR106, ein monoklonaler Antikörper gegen das Zielmolekül IL-17C, wird in der Indikation atopische Dermatitis und möglicherweise in weiteren Indikationen entwickelt. Die Vereinbarung sieht vor, dass eine Vorauszahlung in Höhe von 95 Millionen Euro und potenzielle Meilensteinzahlungen von bis zu circa 850 Millionen Euro zuzüglich Umsatzbeteiligungen im niedrigen zehnprozentigen bis niedrigen 20-prozentigen Bereich fließen sollen. Novartis wird alle zukünftigen Forschungs-, Entwicklungs-, Herstellungs- und Vermarktungskosten im Zusammenhang mit MOR106 tragen. Gemäß ihrer Vereinbarung aus dem Jahr 2008 teilen sich Morphosys und Galapagos alle Zahlungen zu gleichen Teilen.

Den vollständigen Artikel lesen ...