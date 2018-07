flatex Morning-news Öl (WTI)

Der Preis für ein Fass Rohöl der Sorte WTI (West Texas Intermediate) konnte sich am Mittwoch nach der Bekanntgabe der EIA-Rohöllagerbestandsdaten trotz gestiegener Lagerbestände stabilisieren. Auch die Rohölproduktion in den USA stieg im Vergleich zur Vorwoche nochmals an. Die USA fördern nun 11 Millionen Fass Rohöl pro Tag. Selbst diese Nachricht brachte den WTI-Kurs nicht weiter auf eine neue Abwärtsspur.

Zur Charttechnik: Der WTI-August-Kontrakt verfällt am Freitag und aus diesem Grund ist hier auch der WTI-September-Kontrakt an der NYMEX zur Analyse heranzuziehen. Hier sind ohnehin bereits höhere Handelsvolumina auszumachen. Das Hoch kann am 10. Juli 2018 mit 72,98 US-Dollar registriert werden. Das jüngste Verlaufstief stammt vom 18. Juli 2018 und liegt bei 66,30 US-Dollar. Ausgehend von diesem Kursverlauf wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite auszumachen. Die Widerstände fänden sich bei 68,85/69,64/70,43 und 71,40 US-Dollar. Die Unterstützungen wären bei den Marken von 66,30/64,72/63,75 und 62,17 US-Dollar.

flatex-select

Long: DE000MF1JVA3 Morgan Stanley Faktor 2 GSCI WTI

Short: DE000MF1JWG8 Morgan Stanley Faktor 2 GSCI WTI

