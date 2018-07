Die Sonoco Products Company (ISIN: US8354951027, NYSE: SON) zahlt den Anteilsinhabern eine Quartalsdividende in Höhe von 0,41 US-Dollar je Aktie aus. Die Auszahlung erfolgt am 10. September 2018 (Record date: 10. August 2018). Damit erhalten die Aktionäre auf das Jahr hochgerechnet 1,64 US-Dollar. Insgesamt werden seit 1925 (373 Quartale in Folge) ununterbrochen Dividenden ausgeschüttet. Beim derzeitigen Börsenkurs von 53,00 US-Dollar ...

