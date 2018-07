Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Klöckner & Co vor den Quartalszahlen aus der Stahlbranche von 13,30 auf 13,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Stahlwerte hätten sich 2018 bislang unterdurchschnittlich entwickelt, aber die Fundamentaldaten seien nach wie vor stark, schrieb Analyst Eugene King in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/zb Datum der Analyse: 19.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2018-07-19/08:42

ISIN: DE000KC01000