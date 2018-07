Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Airbus nach einem Investorentreffen auf "Buy" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. In puncto Nachfrage sei der Flugzeugbauer sehr optimistisch und mit Blick auf die Digitalisierung ambitioniert, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Strategie zeichne sich aus durch Beständigkeit./ajx/zb Datum der Analyse: 19.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2018-07-19/08:43

ISIN: NL0000235190