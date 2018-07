Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktie der Software AG nach Zahlen von 45 auf 43 Euro gesenkt. Die Einstufung beließ Analystin Stacy Pollard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf "Neutral". Deutschlands zweitgrößter Softwarehersteller habe mehr verdient als erwartet, was aber vor allem auf das hochprofitable, jedoch schrumpfende Geschäft mit Datenbanken und Großrechnern zurückzuführen sei. Die mit hohen Wachstumshoffnungen versehenen Bereiche IoT/Cloud hätten dagegen beim Umsatz enttäuscht. Solange sich das Wachstum dort nicht als nachhaltig erweise, bleibe sie für die Aktie vorsichtig gestimmt./zb/edh Datum der Analyse: 19.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2018-07-19/08:48

ISIN: DE000A2GS401