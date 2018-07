Am 26. Juli wird der Chip-Riese Intel (WKN:855681) seine Ergebnisse für das zweite Quartal bekannt geben und eine Finanzprognose für das dritte Quartal des Jahres sowie eine Prognose für das Gesamtjahr veröffentlichen. Nun aber erklärte Intel bereits am 21. Juni - an dem Tag, an dem man den Rücktritt des Ex-CEOs Brian Krzanich bekanntgab -, dass das Q2 richtig gut gewesn ist. Der Umsatz lag bei 16,9 Milliarden Dollar und der Gewinn pro Aktie bei 0,99 Dollar - beides deutlich über der bisherigen Prognose des Unternehmens. In gewissem Sinne werden die Ergebnisse von Intel deswegen nicht ganz so spannend sein, ...

