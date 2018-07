Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ASML nach Zahlen zum zweiten Quartal von 180 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Zulieferer für die Halbleiterindustrie habe die Skeptiker mit positiven Aussagen zum Speicherchipmarkt überrascht, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte sieht sich nach den Zahlen in seiner positiven Einschätzung der Aktie bestätigt. Er glaubt, dass die Investorenkonferenz am 8. November als Kurstreiber fungieren dürfte./zb/edh Datum der Analyse: 19.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2018-07-19/09:04

ISIN: NL0010273215