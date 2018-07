Leoni hat einen großen Vorteil im Vergleich zu Autozulieferern wie Conti, ElringKlinger oder Bosch. Leoni muss sich nicht großartig neu erfinden, soll heißen, Leoni muss nicht das komplette Geschäftsmodell ändern und als Zulieferer für Verbrennungsmotoren auf Elektromotoren umstellen. Leonis Fokus liegt auf Bordnetzen. Für BMW, Daimler, VW und Co. liefert man das Nervensystem für jedes Auto wenn man so will. Über drei Kilometer schlängeln sich die Bordnetze durch die Fahrzeuge.

Den vollständigen Artikel lesen ...