Der amerikanische Industriekonzern Stanley Black & Decker Inc. (ISIN: US8545021011, NYSE: SWK) erhöht die Dividende um 3 Cents bzw. 4,8 Prozent auf 66 US-Cents je Aktie vierteljährlich. In den letzten 51 Jahren wurde die Ausschüttung jedes Jahr erhöht. Die nächste Auszahlung erfolgt am 18. September 2018 (Record day: 7. September 2018). Der Konzern aus New Britain in Connecticut startete 1877 ...

