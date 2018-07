Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - E.ON schließt mit innogy Vereinbarung über Zusammenarbeit bei Integration von innogy in den E.ON-Konzern - AnleihenewsDie E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) hat heute mit der innogy SE (ISIN: DE000A2AADD2, WKN: A2AADD, Ticker Symbol: IGY) eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit bei der Integration von innogy in den E.ON-Konzern geschlossen, so die E.ON SE in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...