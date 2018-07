Hier geht's zum Video

Die Bilanzsaison nimmt immer mehr an Fahrt auf. In den USA hat gestern mit Morgan Stanley die letzte Großbank Zahlen vorgelegt. Jetzt sind die Techwerte an der Reihe. Auch in Deutschland geht es langsam los. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Bei den Einzelwerten geht es heute Ebay, IBM, SAP und MorphoSys. Außerdem wirft Weiß einen Blick auf die jüngste Entwicklung beim Bitcoin. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.