Der Euro STOXX 50 Future ist in Europa der bedeutendste und liquideste Aktien Index. Leider wird er zu oft verkannt und links liegen gelassen. Doch aufgrund seiner breiten Aufstellung sollte man ihn nicht ignorieren. Der Index befindet sich mittlerweile in einer recht interessanten Chartsituation. Eine Entscheidung steht an. Bevor wir im Tages Chart die aktuelle Lage genauer betrachten, ist es notwendig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...