Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ASML von 190 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Endmärkte seien in weiterhn robuster Verfassung, so dass 2019 erneut ein starkes Jahr für den Halbleiterausrüster werden dürfte, schrieb Analystin Tammy Qiu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Sorgen um einen zyklischen Abschwung bei der Nachfrage nach Lithographiesystemen, die zuletzt aufgekommen waren, seien daher nicht angebracht./mf/zb Datum der Analyse: 18.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2018-07-19/09:42

ISIN: NL0010273215