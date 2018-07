Die britische Investmentbank HSBC hat Continental anlässlich der beschlossenen Konzernaufspaltung in ein Zuliefer-, Antriebsstrang- und Reifengeschäft von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 250 auf 225 Euro gesenkt. Die Katze sei nun aus dem Sack, die Zahlen zum zweiten Quartal dürften daher zu einem "Non-Event" werden, schrieb Analyst Henning Cosman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein teilweiser Börsengang der Antriebsstrang-Sparte und ein möglicher Teilbörsengang des Reifengeschäfts setzten aber insgesamt weniger Werte frei als eine komplette Abspaltung./ajx/edh Datum der Analyse: 19.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2018-07-19/09:43

ISIN: DE0005439004