Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Fresenius SE vor Zahlen von 84 auf 82 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Medizintechnikhersteller und Krankenhausbetreiber dürfte ein gutes zweites Quartal hinter sich haben, schrieb Analyst Gunnar Romer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechne nun noch stärker als zuvor mit einer Prognoseanhebung für die Infusionstochter Kabi. Die Kliniksparte Helios hingegen dürfte sich eher in Richtung ihres unteren Prognose-Endes bewegen. Er habe zudem nun die jüngsten Kursschwankungen wegen der abgeblasenen Akorn-Übernahme in sein Modell eingearbeitet./ck/zb Datum der Analyse: 19.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2018-07-19/09:44

ISIN: DE0005785604