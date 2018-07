Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Sanofi von 88 auf 87 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Zusammenschluss von Sanofi und Aventis habe in den vergangenen zehn Jahren kräftig für Gegenwind bei dem französischen Pharmakonzern gesorgt, schrieb Analyst Tim Race in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei verwies er unter anderem auf auslaufende Patente auf beiden Seiten bei einer zugleich nur wenig gefüllten langfristigen Pipeline. Das beginne sich nun ab dem zweiten Halbjahr 2018 allmählich zu bessern./ck/zb Datum der Analyse: 19.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2018-07-19/09:46

ISIN: FR0000120578