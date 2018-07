Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Iberdrola von 7,20 auf 7,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen. Die Aussichten für die Energiepoltik in Spanien hellten sich auf. Daher werde er etwas optimistischer./ajx/zb Datum der Analyse: 19.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2018-07-19/09:47

ISIN: ES0144580Y14